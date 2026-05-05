Esplorazioni Tartiniane | visita alla città e concerto finale alla chiesa di Santa Caterina

Sabato 9 maggio si terrà il secondo appuntamento delle Esplorazioni Tartiniane 2026, un ciclo di visite guidate dedicate ai luoghi della città di Padova collegati a Giuseppe Tartini. La giornata si concluderà con un concerto nella Chiesa di Santa Caterina, che coinvolgerà i partecipanti in un percorso tra cultura e musica. L'evento è aperto a chi desidera scoprire le radici storiche e artistiche legate al compositore.

Sabato 9 maggio secondo appuntamento delle Esplorazioni Tartiniane 2026, passeggiate culturali nei luoghi legati a Giuseppe Tartini nella città di Padova e seguite da un concerto nella Chiesa di S. Caterina, a cura degli Amici della Musica di Padova in collaborazione con le Guide.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Visita guidata alla cripta e alla chiesa di Santa SofiaSituata nell’antico suburbio della città romana, lungo la via Altinate e all’incrocio con altre due strade, Santa Sofia è una delle chiese medievali... Altri aggiornamenti Si parla di: Esplorazioni Tartiniane: visita alla città e concerto finale alla chiesa di Santa Caterina il 2 maggio 2026; Amici della Musica. Ecco il maggio musicale. Esplorazioni Tartiniane: visita alla città e concerto finale alla chiesa di Santa CaterinaSabato 2 maggio prenderà avvio il nuovo ciclo delle Esplorazioni Tartiniane, giunte quest’anno alla 9^ edizione. I primi sei appuntamenti scandiranno i sabati di maggio e si concluderanno il 6 giugno, ... padovaoggi.it