Equilibri Festival Internazionale di Circo Contemporaneo

Da bolognatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 8 al 24 maggio, il Parco Rodari di Casalecchio di Reno ospiterà Equilibri, il Festival Internazionale di Circo Contemporaneo. La manifestazione si svolgerà all’interno di un teatro-tenda, che rappresenta il punto centrale dell’evento. Durante le settimane, artisti provenienti da diverse parti del mondo si esibiranno in spettacoli di circo e performance di arte contemporanea. La location sarà aperta al pubblico per tutta la durata della rassegna.

Dall’8 al 24 maggio, il suggestivo Parco Rodari di Casalecchio di Reno ospiterà il celebre teatro-tenda, cuore pulsante della manifestazione. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di arti performative! Ogni weekend il parco sarà animato da una varietà di spettacoli che spaziano.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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