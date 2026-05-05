Energia ricerca REbuild | ' valore case green fino a +50% nelle aree più fredde'

Da iltempo.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recenti studi evidenziano come l'efficienza energetica influenzi il valore degli immobili nel mercato italiano. Secondo la ricerca REbuild, nelle zone più fredde le case con caratteristiche green possono aumentare il loro valore fino al 50 per cento rispetto a immobili tradizionali. Milano è uno dei centri coinvolti nello studio, che sottolinea l'importanza di soluzioni sostenibili per il settore immobiliare.

Milano, 5 mag. (Adnkronos) - L'efficienza energetica si conferma fattore sempre più decisivo nella determinazione del valore degli immobili in Italia. Si tratta di un tema da tempo al centro delle analisi di REbuild, che negli ultimi anni hanno evidenziato con chiarezza come gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici residenziali incidano concretamente sulle quotazioni di mercato. In vista della prossima edizione di maggio, intitolata 'Housing Remix. Nuove soluzioni per l'abitare', REbuild propone in anteprima una ulteriore chiave di lettura inedita: il ruolo del clima come elemento determinante nella definizione di questo valore.🔗 Leggi su Iltempo.it

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