A Todi, un uomo di 58 anni con disabilità vive in condizioni di emergenza abitativa insieme alla famiglia. La sua situazione abitativa è critica e si sostiene grazie a lavoretti saltuari e alla pensione della madre, che contribuisce al sostentamento familiare. La sua storia rappresenta un esempio delle difficoltà che molte persone incontrano nel trovare una sistemazione stabile e adeguata.

TODI - Lui si chiama Luigi Giulivi. Ha 58 anni è invalido e ha una famiglia a carico. In casa ci si arrangia con lavoretti sporadici e la pensione della madre. Ma il problema più grande di questa famiglia, dopo che la malattia gli ha tolto salute, lavoro e un futuro sereno, adesso è l’ emergenza abitativa. Il caso è stato denunciato nella trasmissione del Tg 5 “L’Indignato speciale“ dal giornalista Andrea Pamparana. "Luigi - viene raccontato - inizia un lungo iter per ottenere una casa popolare. Dopo una lunga attesa finalmente la casa gli viene assegnata. Ma la situazione non è compatibile con il suo stato di salute, quello della figlia allergica, dato che il bagno e una stanza sono entrambe senza finestre e la muffa e le infiltrazioni avanzano.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Emergenza abitativa . La storia di Luigi

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