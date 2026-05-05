Elicottero precipita da 20 metri nel Ticino | un ferito grave

Nel pomeriggio di ieri, 4 maggio 2026, un elicottero è precipitato nel territorio di Mezzovico-Vira durante la fase di atterraggio. L’incidente si è verificato da un’altezza di circa 20 metri, provocando un ferito grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza e avviato le operazioni di recupero. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Grave incidente aviatorio nel pomeriggio di ieri, 4 maggio 2026, in territorio di Mezzovico-Vira, dove un elicottero è precipitato durante la fase di atterraggio. L’allarme è scattato poco dopo le 16.30. Secondo una prima ricostruzione, il velivolo, appartenente a una ditta privata, è caduto al.🔗 Leggi su Quicomo.it Sondrio - Elicottero precipitato, un morto e 3 feriti Notizie correlate Brallo di Pregola, cede la soletta e precipita per circa tre metri: muratore 38enne ferito graveBrallo di Pregola (Pavia), 23 marzo 2026 - Stava lavorando con il martello pneumatico, nel solaio di un edificio in fase di ristrutturazione al... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Elicottero precipita da 20 metri nel Ticino: un ferito grave; Mezzovico, incidente a elicottero. Sei feriti, uno è grave; Precipita un elicottero a Mezzovico, diversi feriti; L'elicottero è precipitato da 20 metri, la vita di un passeggero è in pericolo. Elicottero precipita da 20 metri nel Ticino: un ferito graveGrave incidente aviatorio nel pomeriggio di ieri, 4 maggio 2026, in territorio di Mezzovico-Vira, dove un elicottero è precipitato durante la fase di atterraggio. L’allarme è scattato poco dopo le 16. quicomo.it Elicottero precipita in fase di atterraggio a Mezzovico: sei feriti, uno è graveL'incidente nel pomeriggio in una piazza di lavoro. Il velivolo è caduto da un'altezza di circa venti metri: indagini in corso sulle cause ... varesenews.it [05.05-23:00] Polonia - Precipita elicottero anticendio. Secondo fonti locali ci sarebbe una vittima x.com Un elicottero appartenente a una ditta privata è precipitato lunedì a Mezzovico-Vira, nel canton Ticino, da un'altezza di 20 metri. Sei persone sono rimaste ferite, una in modo grave. - facebook.com facebook