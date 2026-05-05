Elezioni provinciali Piero De Luca Pd | Soddisfazione per l’elezione di Parente avanti con investimenti e sviluppo del territorio

Durante le elezioni provinciali, un rappresentante del Partito Democratico ha espresso soddisfazione per la vittoria di Geppino Parente alla presidenza della Provincia di Salerno. La dichiarazione si concentra sulla felicità per l’esito del voto e sulla volontà di proseguire con investimenti e sviluppo del territorio. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso i canali ufficiali del partito.

“Esprimo grande soddisfazione per l’elezione di Geppino Parente alla Presidenza della Provincia di Salerno. Si tratta di un risultato importante, frutto di un lavoro politico serio e condiviso che ha visto tutte le forze del centrosinistra unite attorno a una candidatura autorevole e.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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