Elezioni a Cervia prospettive per la Milano Marittima del domani | se ne parla insieme ad Andrea Corsini

A Cervia si avvicinano le elezioni amministrative e si intensificano le occasioni di confronto pubblico. Giovedì 7 maggio, alle 18, si terrà al Bellettini Hotel di Milano Marittima un evento organizzato dalla lista “Per Cervia – Civici e Riformisti”. La serata, intitolata “Destinazione Milano Marittima”, prevede un dibattito aperto al pubblico a cui parteciperà anche un rappresentante politico locale.

A Cervia il calendario elettorale si fa sempre più fitto in vista della prossime amministrative. Giovedì 7 maggio, alle ore 18, al Bellettini Hotel di Milano Marittima, la lista “Per Cervia – Civici e Riformisti” promuove la serata dal titolo “Destinazione Milano Marittima”, un dibattito pubblico.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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