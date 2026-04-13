La stagione turistica inizia con diverse novità lungo la costa romagnola, coinvolgendo località come Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata. Nuove gestioni di stabilimenti balneari, rinnovamenti nei locali e interventi di riqualificazione ambientale stanno cambiando il volto di queste zone. Sono stati avviati lavori e iniziative volte a migliorare l’offerta turistica e l’arredo urbano, segnando un nuovo capitolo per il settore nel territorio.

Cervia (Ravenna), 13 aprile 2026 – La nuova stagione turistica porta con sé una ventata di novità lungo la costa romagnola, tra Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata. I turisti troveranno una zona rinnovata e pronta a stupire con infrastrutture moderne, aree verdi rivitalizzate e servizi migliorati. Ca’ Nori: cambio di proprietà. Per chi ama la buona tavola, dopo 36 anni troverà cambiata la proprietà e gestione lo storico ristorante Ca’ Nori, nella strada che porta da Cesena a Cervia, a poca distanza dalla statale Adriatica. Dopo la gestione storica dei quattro soci Jaures Lugaresi, Roviero Guardigni, Eraldo Guardigni e Redeo Zani ora il ristorante è passato a una società formata da una decina di persone – che però manterrà il nome e la linea fedele alla tradizione romagnola.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il risveglio della Riviera, cosa cambia a Cervia – Milano Marittima: nuove gestioni, locali e più verde

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