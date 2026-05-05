Elenchi regionali per il ruolo docenti ci siamo | così si compilerà la domanda Tutte le info utili QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Martedì 5 maggio alle 15 | 00

Da mercoledì 6 maggio sarà disponibile online la piattaforma per la presentazione delle domande relative agli elenchi regionali per il ruolo dei docenti. La procedura si aprirà ufficialmente a partire da quella data, con tutte le informazioni necessarie per la compilazione delle istanze. Un approfondimento sui dettagli del processo sarà offerto in diretta martedì 5 maggio alle 15:00 durante un Question Time con un rappresentante di un sindacato di categoria.

Ci siamo, da mercoledì 6 maggio sarà aperta la piattaforma per la presentazione dell’istanza valida per gli elenchi regionali per il ruolo. Quali sono i passaggi da seguire? A cosa fare maggiormente attenzione? A questo e a molto altro si risponderà durante l’appuntamento con Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social di Orizzonte Scuola (Facebook e YouTube). Appuntamento fissato per martedì 5 maggio alle 15:00. In collegamento Chiara Cozzetto, rappresentante della segretaria nazionale di ANIEF. Conduce Andrea Carlino. Sala professori: dal conflitto alla fiducia. Quattro incontri sulle competenze relazionali tra colleghi: capire le dinamiche, gestire le tensioni, lavorare insieme Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Elenchi regionali per il ruolo docenti, ci siamo: così si compilerà la domanda. Tutte le info utili

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