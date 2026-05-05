Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026 27 | chi può inserirsi Domanda dal 6 maggio come scegliere la regione LO SPECIALE

A partire dal 6 maggio sarà possibile presentare la domanda per inserirsi negli elenchi regionali dedicati ai docenti per l’anno scolastico 202627. Questa novità riguarda le procedure di assunzione e la possibilità di accedere a un ruolo attraverso le liste specifiche di ogni regione. Le modalità di scelta della regione e le procedure di inserimento saranno illustrate nelle prossime comunicazioni ufficiali.

Assunzione docenti anno scolastico 202627: la novità sarà rappresentata dagli ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO. Il decreto attuativo è stato pubblicato e sarà possibile presentare domanda dal 6 al 25 maggio. Una opportunità in più per il ruolo. a. hanno partecipato a una delle procedure concorsuali per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado bandite a decorrere dal 1° gennaio 2020 la cui graduatoria sia stata pubblicata entro il 31 agosto 2025, ovvero tra il 1° settembre 2025 ed entro il 10 dicembre 2025. b. hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, quantificato nelle procedure di cui alla lettera a) in almeno 70 punti (almeno 56 punti per il concorso straordinario 2020).🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026/27: chi potrà inserirsi, ordine di assunzione, quanti candidati ancora presenti in graduatoria [LO SPECIALE]Assunzione docenti anno scolastico 202627: la novità sarà rappresentata dagli ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Elenchi regionali per il ruolo 2026/2027: presentazione delle domande a partire dal 6 maggio (da confermare); Elenchi regionali per le immissioni in ruolo 2026/2027: pubblicato il decreto; Costituzione degli elenchi regionali degli idonei da utilizzare per le assunzioni dell'a.s. 2026/27; Costituzione degli elenchi regionali per il ruolo.

Elenchi regionali per il ruolo 2026, ecco cosa bisognerà indicare nella piattaforma. Il Punto di Simone CraparoLa presentazione della piattaforma per l’inserimento negli elenchi regionali per il ruolo segna un passaggio operativo della riforma del reclutamento docenti. Il tema è stato al centro della trasmissi ... orizzontescuola.it

Elenchi regionali per il ruolo, domanda dal 6 maggio: ecco come si presenta. Prime istruzioni sul form da compilareElenchi regionali per il ruolo anno scolastico 2026/27. La procedura, attivata ai sensi del dm n. 68/ 2026, sarà attiva dal 6 maggio ... orizzontescuola.it

Elenchi regionali idonei concorsi, domande dal 6 al 25 maggio - facebook.com facebook

Elenchi regionali per il ruolo: chi è ammesso e chi resta fuori Non tutti gli esclusi sono senza tutela Possibili azioni legali per far valere i propri diritti Approfondisci: scuolalex.it/elenchi-region… Video: youtu.be/bPMgDm9YTMc #docenti #scuola # x.com