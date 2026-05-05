Educare al digitale per proteggere i bambini L’appello del presidente della Camera contro la piaga della pedofilia
Il presidente della Camera ha affrontato di nuovo il tema degli abusi sui minori online, sottolineando la necessità di un’educazione digitale più efficace per proteggere i bambini. In un intervento pubblico, ha evidenziato le criticità legate all’uso delle piattaforme di messaggistica e dei social network, richiamando l’attenzione sulle misure di prevenzione e sulla responsabilità delle istituzioni. La questione della pedofilia online resta al centro del dibattito pubblico e politico.
Il presidente della Camera torna a parlare del fenomeno degli abusi sui minori attraverso il web e le piattaforme di messaggistica. Secondo Fontana, i recenti dati disponibili restituiscono un quadro allarmante. I predatori della rete, ha spiegato, riescono a sfruttare in maniera distorta e illegale le enormi potenzialità offerte dalle nuove tecnologie e dall’avvento dell’intelligenza artificiale. Nessun ambiente digitale può considerarsi escluso da questi rischi: non esistono dunque zone franche e immuni da questi soprusi – ha sottolineato – a seguito dei quali le vittime vivono in uno stato di enorme sofferenza e i cui effetti si protraggono nel tempo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie correlate
Leggi anche: “Custodi digitali”, educare per proteggere la salute dei bambini dagli effetti degli schermi
Guerra in Medio Oriente e bambini vittime: l’allarme del CNDDU e l’appello alle scuole italiane per educare alla paceIl CNDDU ricorda i bambini vittime in Medio Oriente e chiede alle scuole italiane di promuovere attivamente la cultura della pace e dei diritti umani.
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Educazione al digitale, perché vietare non basta (e rischia di non proteggere davvero); Scuola, la missione di educare al digitale; Social detox e nuove dipendenze: imparare a stare nei ‘vuoti’ per educare al digitale; Smartphone e tecnologie non sono il demonio, ma possono danneggiare il cervello. Aspettate fino alla seconda media. Connessi… con cura.
Educare al digitale a Natale: consigli e attività per famiglieDurante le festività si trascorre più tempo insieme, arrivano nuovi dispositivi e il digitale entra con forza nella vita quotidiana. Proprio per questo il Natale può diventare un’opportunità per ... savethechildren.it
Educare al digitale, una priorità non solo per i minorenniSui vagoni della metropolitana di New York nessuno parla al telefono a voce alta. Non ci sono nemmeno suonerie che strillano all'improvviso, eppure otto persone su dieci hanno un cellulare in mano. avvenire.it
Società Italiana di Pediatria. . Adolescenti e smartphone: vietare o educare Rino Agostiniani inaugura “L’angolo del Presidente” con una riflessione chiara sul rapporto tra minori e digitale. Al centro: crescita, regole e responsabilità condivise tra famiglia, scuo - facebook.com facebook