Educare al digitale per proteggere i bambini L’appello del presidente della Camera contro la piaga della pedofilia

Il presidente della Camera ha affrontato di nuovo il tema degli abusi sui minori online, sottolineando la necessità di un’educazione digitale più efficace per proteggere i bambini. In un intervento pubblico, ha evidenziato le criticità legate all’uso delle piattaforme di messaggistica e dei social network, richiamando l’attenzione sulle misure di prevenzione e sulla responsabilità delle istituzioni. La questione della pedofilia online resta al centro del dibattito pubblico e politico.

Il presidente della Camera torna a parlare del fenomeno degli abusi sui minori attraverso il web e le piattaforme di messaggistica. Secondo Fontana, i recenti dati disponibili restituiscono un quadro allarmante. I predatori della rete, ha spiegato, riescono a sfruttare in maniera distorta e illegale le enormi potenzialità offerte dalle nuove tecnologie e dall’avvento dell’intelligenza artificiale. Nessun ambiente digitale può considerarsi escluso da questi rischi: non esistono dunque zone franche e immuni da questi soprusi – ha sottolineato – a seguito dei quali le vittime vivono in uno stato di enorme sofferenza e i cui effetti si protraggono nel tempo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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