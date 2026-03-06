Più moderno potente e conveniente Mosca usa un nuovo missile cruise in Ucraina

Mosca ha impiegato un nuovo missile da crociera, l’Izdeliye 30, nelle operazioni in Ucraina. Il missile viene lanciato da piattaforme aeree e i resti recuperati sul campo indicano un suo utilizzo già dalla fine del 2025. La presenza di questo sistema più moderno e potente si è resa evidente nel conflitto in corso.

Un nuovo missile da crociera aviolanciato russo è stato individuato sul campo in Ucraina. L’Izdeliye 30 punta a ridurre i costi di produzione e aumentare il numero di attacchi a lungo raggio contro le difese ucraine Un nuovo missile da crociera russo lanciato da piattaforme aeree è apparso nella guerra in Ucraina. Si tratta dell’Izdeliye 30, un sistema che secondo l’analisi dei resti recuperati sul campo sarebbe stato utilizzato almeno dalla fine del 2025. Le informazioni sono state rese pubbliche dalla Direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino, che ha diffuso anche immagini dei rottami e un modello tridimensionale ricostruito del missile. 🔗 Leggi su Formiche.net

