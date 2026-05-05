È Sempre Cartabianca punta su Garlasco

Stasera, 5 maggio, torna in onda su Rete 4 il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer. La trasmissione, intitolata È Sempre Cartabianca, propone un nuovo appuntamento con le sue inchieste e analisi, trasmettendo nella prima serata. La puntata di questa sera si focalizza sul caso Garlasco, con interviste e materiali esclusivi.

Bianca Berlinguer torna questa sera, martedì 5 maggio, con un nuovo appuntamento di È Sempre Cartabianca, il programma di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 5 maggio 2026. Al centro della puntata, la fragile tregua in Medio Oriente, con un focus sulla vicenda dei due attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati in acque internazionali dalla Marina israeliana. Su quanto accaduto, la Procura di Roma indaga per sequestro di persona. A seguire, un approfondimento sul piano casa, varato nei giorni scorsi per provare a risolvere la crisi abitativa del nostro Paese. Infine, il caso Garlasco, in attesa dell’imminente convocazione di Andrea Sempio in Procura a Pavia.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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