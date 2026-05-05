E’ il caso acchiappavoti La lotta del centrodestra Il centrosinistra rincorre

A pochi giorni dalle elezioni del 24 e 25 maggio, il centrodestra si impegna nella campagna elettorale, cercando di rafforzare la propria presenza. Il centrosinistra, invece, si concentra nel rincorrere gli avversari e nel consolidare i propri candidati. La situazione locale si fa sempre più tesa, con i candidati e le forze politiche che si preparano a confrontarsi in vista delle urne.

E’ sicuramente uno dei temi che maggiormente interessano i pratesi attesi al voto del 24 e del 25 maggio. La sicurezza. Declinata anche nella percezione di non sentirsi sicuri "a casa propria" e soprattutto come necessità che la città aspetta da decenni. La svolta finora non c’è stata. Lo testimoniano le parole di chi è al fronte ogni giorno per fare della sicurezza il valore sempre più radicato: il procuratore capo Luca Tescaroli lo ha ripetuto tante volte dopo averlo messo nero su bianco. "Il personale a disposizione del territorio è insufficiente". La speranza che qualcosa potesse cambiare ha una data precisa: il 15 agosto dello scorso anno quando a Ferragosto il ministro degli Interni Matteo Piantedosi convocò a Prato il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica Un grande segnale di attenzione e di ascolto.🔗 Leggi su Lanazione.it

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