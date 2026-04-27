In cinque comuni si svolgono le elezioni amministrative con sedici candidati alla carica di sindaco e un numero considerevole di aspiranti consiglieri comunali. La competizione riguarda soprattutto le forze del centrosinistra, che si trovano di fronte a divisioni interne. Il centrodestra invece si presenta compatto, cercando di conquistare i territori in gioco. Le urne saranno aperte nei prossimi giorni per definire le nuove amministrazioni comunali.

Cinque comuni chiamati alle urne, sedici candidati sindaco e un ampio numero di aspiranti consiglieri comunali. Una tornata amministrativa che chiama direttamente in causa la responsabilità politica di chi, a livello provinciale, detta la linea delle diverse coalizioni. In primo piano ci sono soprattutto i rappresentanti dei partiti più significativi dei due poli: la segretaria provinciale del Partito democratico, Anna Filippetti, e il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, l’onorevole Dario Iaia. Entrambi guardano con fiducia al voto, con l’obiettivo di conquistare il maggior numero possibile di municipi e rafforzare così il peso politico delle rispettive aree.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Centrosinistra, la spina di Manduria spaccata. Il centrodestra ci prova

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