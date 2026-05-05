La Cassazione ha inserito i porti di Catania e Riposto nella lista dei punti di accesso alle indagini sui traffici di droga. Secondo le ultime ricostruzioni, i trafficanti albanesi hanno preferito Riposto per le sue caratteristiche logistiche e la sua posizione strategica. Le forze dell’ordine hanno individuato come i gruppi criminali siano riusciti a eludere i controlli principali attraverso specifici metodi e rotte alternative, evitando così i controlli più stringenti.

? Cosa scoprirai Perché i trafficanti albanesi hanno scelto proprio i porti di Riposto?. Come hanno fatto i gruppi criminali a evitare i controlli principali?. Quali sono le conseguenze del rincaro del 75% dei crimini locali?. Dove si stanno spostando le rotte dopo l'allarme della Cassazione?.? In Breve Relazione Libera rileva 500 episodi criminali portuali negli ultimi quattro anni.. I traffici illeciti sul litorale ionico sono aumentati del 75% nell'ultimo anno.. Gruppi albanesi sfruttano la minore sorveglianza nei porti minori di Catania e Riposto.. Il rapporto Diario di Bordo analizza le nuove rotte del narcotraffico nel 2025.. Il Procuratore generale della Cassazione, Pietro Gaeta, ha inserito i porti di Catania e Riposto in un elenco di scali italiani utilizzati dai gruppi albanesi per il narcotraffico nel 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Droghe, i porti di Catania e Riposto nella lista della Cassazione

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