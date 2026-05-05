droga ai pendolari della tintarella spacciatore arrestato in stazione

Nella stazione di Viareggio, un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver venduto droga a pendolari e persone in transito. Secondo le autorità, l’individuo si avvicinava ai clienti offrendo cocaina e marijuana, con frasi dirette e inviti all’acquisto. L’arresto è stato effettuato durante un'operazione di polizia mirata a contrastare lo spaccio di sostanze illegali nelle aree di traffico pedonale.

Viareggio, 5 maggio 2026 – “Coca ne vuoi? E un po’ di fumo? Ho io tutto quello che ti serve”. Siamo abituati da tempo a venditori abusivi che ci infastidiscono per strada proponendoci braccialetti, fazzolettini o altra mercanzia; ma ancora non eravamo arrivati agli spacciatori che si propongono per vendere ogni tipo di sostanza stupefacente. Uno di loro, un marocchino di 30 anni, è stato individuato e arrestato dagli agenti del commissariato di polizia. Il pomeriggio del primo maggio stava avvicinando i ragazzi che, dopo aver trascorso la giornata al mare, erano diretti alla stazione ferroviaria per tornare a casa. Nel tratto finale di via Mazzini e in piazza Dante il trentenne avvicinava le comitive di giovani, proponendo loro di acquistare droga, infastidendo tanti giovani.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Ricercato per droga fermato in aeroporto con documento contraffatto | Border Control Roma Fiumicino

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