Le forze dell'ordine hanno effettuato due operazioni tra Cecina e Venturina, sequestrando circa due etti di hashish. Durante le operazioni, è stato impedito anche un tentativo di furto. Le attività si inseriscono nelle iniziative di controllo della zona lungo la fascia costiera livornese, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e contrastare le attività illecite.

CECINA – Prosegue l’attività di presidio del territorio da parte delle forze dell’ordine lungo la fascia costiera livornese. Nelle ultime ore, i ca rabinieri hanno messo a segno due distinte operazioni volte ad arginare lo spaccio di stupefacenti e i reati di natura predatoria. Il primo intervento ha avuto come teatro Cecina, dove i militari del Nucleo operativo e radiomobile hanno focalizzato la loro attenzione sui punti di ritrovo abituali dei ragazzi. Proprio in una di queste zone, gli investigatori hanno notato una giovane residente del posto scambiare contatti rapidi e sospetti con altri coetanei. L’anomalo viavai ha fatto scattare le verifiche, culminate in perquisizioni sia personali che all’interno dell’abitazione della donna.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Doppia operazione dei carabinieri tra Cecina e Venturina: sequestrati due etti di hashish e sventato un furto

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