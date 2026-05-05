Federica Masolin è stata ospite al podcast di Diletta Leotta "Mamma Dilettante 5", dove ha parlato degli inizi della sua carriera: "Una volta piansi perché un caporedattore disse che il mio primo servizio sembrava essere stato fatto con la voce di una bambina di quarta elementare" - racconta la conduttrice televisiva.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Diletta Leotta intervista Masolin: "Una volta piansi al lavoro perché..."

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