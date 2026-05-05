Digitale e rischi in rete | al via gli incontri per i cittadini

Sono iniziati gli incontri gratuiti rivolti ai cittadini per approfondire i rischi legati all'uso del digitale e alle minacce presenti online. Gli eventi mirano a fornire informazioni su come tutelare la privacy durante le interazioni virtuali e a sensibilizzare sulla sicurezza in rete. Le sessioni si svolgeranno in diverse location accessibili a tutti, offrendo strumenti pratici per navigare in modo più consapevole e protetto.

? Cosa scoprirai Come proteggere la propria privacy dai pericoli delle interazioni virtuali?. Dove si terranno gli incontri gratuiti per imparare il digitale?. Cosa accade quando l'innovazione tecnologica minaccia il tessuto sociale locale?. Chi organizza il percorso formativo per affrontare i rischi in rete?.? In Breve Incontro 6 maggio ore 18 presso i locali anziani del Quartiere Dora. Secondo appuntamento 7 maggio ore 18 presso la biblioteca Ida Desandré. Ciclo formativo composto da sei serate tra Quartiere Dora e biblioteca. Collaborazione tra Comune di Aosta e Corecom della Valle d'Aosta. Mercoledì 6 maggio alle ore 18, i locali anziani del Quartiere Dora in località Croix Noire 38 ospiteranno il primo incontro dedicato al potere e ai rischi della comunicazione sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Digitale e rischi in rete: al via gli incontri per i cittadini Notizie correlate Narni, il Lions Club organizza incontri con gli studenti delle scuole medie per parlare dei rischi che si nascondono in ReteIl Lions Club di Narni ha organizzato il Service "Interconnettiamoci… ma con la testa". Rete anti-frodi per tutelare gli anziani, confronto tra istituzioni e cittadiniA Casagiove si è svolto nei giorni scorsi l’incontro “Attivi Digitali – Per non cadere nella rete”, promosso dall’associazione Gianluca Sgueglia OdV... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Compliance digitale ESG: come ridurre rischio e greenwashing; Custodire i minori oggi: la sfida educativa nell’era digitale; Digitale ad alto rischio per i bambini della primaria; Nasce la Rete Diritti Umani Digitali. Giornalismo nell’era digitale: rischi, opportunità e profili etici dell’IAL'attualità e il futuro del giornalismo dopo l'avvento delle ultime tecnologie spiegato a Interris.it da Luigi Rancilio ... interris.it Educazione digitale, tre bambini su quattro ignari dei rischiUno studio di Triadi rivela che la maggior parte dei bambini non conosce i pericoli della rete. Il 76% delle famiglie dichiara di non sentirsi in grado di guidare i figli ... italiaoggi.it Edicola digitale x.com In un mondo lavorativo sempre più complesso e digitale, la sostenibilità cognitiva emerge come chiave per bilanciare le richieste organizzative e le risorse individuali - facebook.com facebook