Dieci anni fa nacque una leggenda | il trionfo del Leicester City

Dieci anni fa, il Leicester City vinse il campionato di Premier League, un risultato che nessuno si aspettava. La squadra, considerata una delle più deboli del torneo, riuscì a superare le grandi favorite e a conquistare il titolo. La stagione vide numerosi incontri decisivi e momenti memorabili, che ancora oggi vengono ricordati dagli appassionati di calcio. La vittoria del Leicester rappresenta una delle imprese più sorprendenti nella storia della massima divisione inglese.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Dieci anni fa, Claudio Ranieri guidava il Leicester City verso una delle vittorie più straordinarie nella storia del calcio, conquistando il titolo di Premier League. Famosi per il loro status di outsider, i Foxes sfidarono squadre con budget enormi e una tradizione calcistica consolidata, realizzando un vero e proprio miracolo sportivo. Il 16 maggio 2016, Ranieri e il capitano Wes Morgan sfilavano trionfanti con il trofeo durante la parata per festeggiare la vittoria, un momento che rimarrà impresso nella memoria collettiva dei tifosi.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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