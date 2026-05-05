Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport e inviato a Casa Milan e Milanello, ha discusso della situazione del Milan con Carlo Pellegatti, tifoso e collega. Durante l'intervista, ha sottolineato la necessità di chiarire i ruoli all’interno della società rossonera. La conversazione ha toccato anche aspetti legati alla rosa e alle dinamiche interne del club, senza specificare dettagli aggiuntivi o opinioni personali.

Ieri pomeriggio, a Milano, è stato presentato '50 partite, infinite emozioni. Il Milan', il nuovo libro di Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e noto tifoso rossonero. In una chiacchierata con lui, Peppe Di Stefano, collega e inviato di 'Sky Sport' per il Diavolo a 'Casa Milan' e Milanello, ha parlato dell'attualità in casa milanista. Si parte da una considerazione, ovvero da un finale di stagione brutto proprio mentre l'Inter di Cristian Chivu ha accelerato, conquistando il 21esimo Scudetto della sua storia. “Io spero che da 'Casa Milan' possano trarre spunto da vittorie come quella dell’Inter per fare un nuovo percorso perché ci siamo resi conto, raccontandolo, che la strada intrapresa negli ultimi tre anni e mezzo non è quella giusta”, ha evidenziato subito Di Stefano.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Di Stefano: “Milan, serve chiarezza dei ruoli all’interno della società. La cosa buona dell’Inter …”

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AUDIO INTERVISTA al Presidente dell’Inter Club Piacenza Stefano Magistrali sulla vittoria dello scudetto LEGGI LA NOTIZIA: https://www.piacenza24.eu/nerazzurri-campioni-ditalia-per-la-21esima-volta/ #Inter - facebook.com facebook

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