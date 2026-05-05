Di prostitute di miss e altre principesse

Sabato 16 maggio 2026, alle ore 21, le Torri dell’Acqua di Budrio ospiteranno Di prostitute, di miss e di altre principesse, uno spettacolo pensato per coinvolgere il pubblico con intelligenza, emozione e leggerezza. Lo spettacolo, scritto per donne sensibili, forti, belle, capaci di amare e di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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