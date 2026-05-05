Alle 12:30 si svolge il derby tra le due squadre di calcio, suscitando reazioni tra tifosi e società. Un dirigente ha definito l'orario un insulto per i tifosi. La Lega ha deciso di programmare l'incontro in questa fascia oraria, mentre la Lazio ha annunciato di voler boicottare le interviste come risposta alle critiche. La partita si avvicina, con le parti che si confrontano su questa scelta.

? Cosa scoprirai Perché la Lega ha scelto l'orario delle 12:30 per il derby?. Come risponderà la Lazio alla minaccia di boicottaggio delle interviste?. Chi ha deciso di dare la priorità agli Internazionali d'Italia?. Perché la sicurezza pubblica impedisce di giocare il derby in serata?.? In Breve Maurizio minaccia di saltare le interviste post-partita per il caldo di maggio.. Gian Piero difende l'orario per garantire la sicurezza pubblica a Roma.. La sovrapposizione con la finale degli Internazionali d'Italia è nota da due anni.. Maurizio cita il precedente del derby giocato con 37 gradi all'inizio stagione.. Il derby di Roma previsto per domenica 17 maggio rischia di essere disputato alle ore 12:30 a causa della concomitanza con la finale degli Internazionali d’Italia 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Derby a mezzogiorno: Maurizio, ‘è un insulto per i tifosi

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