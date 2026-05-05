De Rossi c’è la firma immediata | dove allenerà l’anno prossimo

L'ex allenatore della Roma ha già firmato il contratto per la prossima stagione. La notizia riguarda il suo incarico e la sua posizione nel calcio di livello superiore. Sono state annunciate le prime informazioni sul club che lo ha scelto come guida tecnica per il prossimo anno. La decisione è stata comunicata ufficialmente, definendo il passaggio come un passo chiave nella carriera dell'allenatore.

Novità importantissime per quel che riguarda il futuro dell’ex tecnico della Roma: ecco cosa sta succedendo. Con la sconfitta interna della Cremonese contro la Lazio nel posticipo della 35esima giornata di Serie A, il Genoa è ufficialmente salvo. La squadra rossoblu, attualmente quattordicesima in classifica a quota 40 punti, non può più essere ripresa dai grigiorossi e dunque giocherà in Serie A anche nella prossima stagione. Daniele De Rossi (Ansafoto) – calciomercato.it Questo significa che – secondo quanto riferito in queste ore da ‘Sportmediaset’ – si attiverà il rinnovo automatico per Daniele De Rossi, che al termine della stagione si confronterà con la dirigenza per iniziare a pianificare il futuro.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - De Rossi, c’è la firma immediata: dove allenerà l’anno prossimo DOBLE DE MÁRQUEZ en MotoGP JEREZ 2026 | Álex Márquez / Bezzecchi / Di Giannantonio | DURALAVITA #4 Notizie correlate Accordo vicinissimo con Ancelotti: dove allenerà l’anno prossimoSvolta improvvisa nel futuro di Carlo Ancelotti: l’annuncio arriva in diretta e lascia i tifosi a bocca aperta. Modric firma per 4,5 milioni a stagione: dove giocherà l’anno prossimoCambia il futuro di Luka Modric: ecco dove giocherà quasi sicuramente il campionissimo del Milan l’anno prossimo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ostiamare in Serie C, esplode la festa a Ostia: trionfo storico nel segno di De Rossi; Ostiamare in Serie C: l’impresa di De Rossi riaccende il litorale; L'Ostiamare centra la promozione in Serie C, De Rossi si commuove: Felicissimo per i ragazzi; Calcio: Ostiamare promossa in C, De Rossi si emoziona 'è gioia familiare e umana'. De Rossi: L’affetto dei tifosi mi fa esplodere il cuore. Voglio un Genoa sempre più forteIl Grifone perde contro il Como ma la Nord acclama l’allenatore. Questi tifosi sanno amare e soffrire, qui c’è una realtà speciale ... ilsecoloxix.it De Rossi, le verità mai dette e la previsione sulla Roma: Cosa è successo. Poi i retroscena su Spalletti e Stranger Things...Daniele De Rossi a 360 gradi. In un'intervista, rilasciata all'amico Massimo Ambrosini per Dazn nella sede del Genoa, l'allenatore che lunedì sera, per la prima volta, affronterà la sua Roma da ... corrieredellosport.it Sky – Genoa, conferme per De Rossi e Colombo. Sui rinnovi di Messias, Ekuban e Leali… Francesco Mangiagli La sconfitta della Cremonese contro la Lazio regala al Genoa la salvezza aritmetica e fa scattare diverse clausole già previste nei contratti rossobl - facebook.com facebook Viviano: “Posso fare una petizione per portare a Firenze De Rossi A me piace troppo” x.com