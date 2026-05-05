De Rossi c’è la firma immediata | dove allenerà l’anno prossimo

Da calciomercato.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex allenatore della Roma ha già firmato il contratto per la prossima stagione. La notizia riguarda il suo incarico e la sua posizione nel calcio di livello superiore. Sono state annunciate le prime informazioni sul club che lo ha scelto come guida tecnica per il prossimo anno. La decisione è stata comunicata ufficialmente, definendo il passaggio come un passo chiave nella carriera dell'allenatore.

Novità importantissime per quel che riguarda il futuro dell’ex tecnico della Roma: ecco cosa sta succedendo.  Con la sconfitta interna della Cremonese contro la Lazio nel posticipo della 35esima giornata di Serie A, il Genoa è ufficialmente salvo. La squadra rossoblu, attualmente quattordicesima in classifica a quota 40 punti, non può più essere ripresa dai grigiorossi e dunque giocherà in Serie A anche nella prossima stagione. Daniele De Rossi (Ansafoto) – calciomercato.it Questo significa che – secondo quanto riferito in queste ore da ‘Sportmediaset’ – si attiverà il rinnovo automatico per Daniele De Rossi, che al termine della stagione si confronterà con la dirigenza per iniziare a pianificare il futuro.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - De Rossi, c’è la firma immediata: dove allenerà l’anno prossimo

DOBLE DE MÁRQUEZ en MotoGP JEREZ 2026 | Álex Márquez / Bezzecchi / Di Giannantonio | DURALAVITA #4

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