Accordo vicinissimo con Ancelotti | dove allenerà l’anno prossimo

Svolta improvvisa nel futuro di Carlo Ancelotti: l'annuncio arriva in diretta e lascia i tifosi a bocca aperta. Si è seduto sulla panchina del Brasile lo scorso maggio e la sua avventura alla guida della Nazionale verdeoro continuerà ancora per diverse stagioni. Carlo Ancelotti, dunque, rinnoverà il suo attuale contratto che scade dopo i Mondiali del 2026, a cui Vinicius e compagni arrivano dopo il quinto posto ottenuto nel girone sudamericano alle spalle di Argentina ed Ecuador e a pari punti con Colombia, Uruguay e Paraguay. Ancelotti (ANSA) – Calciomercato.it A confermare l'accordo ormai vicinissimo è lo stesso Ancelotti nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di 'Movistar': " Quasi sicuramente rinnoverò il mio contratto per altri 4 anni, per me si tratta di un nuovo lavoro e ne sono davvero colpito ".