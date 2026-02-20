Accordo vicinissimo con Ancelotti | dove allenerà l’anno prossimo

Carlo Ancelotti sta per firmare con il Real Madrid, dopo settimane di trattative intense. La decisione si è concretizzata a causa di un’offerta economica molto allettante e di un progetto tecnico che l’allenatore apprezza. Fonti vicine alla società spagnola confermano che il nuovo contratto sarà firmato entro pochi giorni. Ancelotti ha già incontrato il presidente e il direttore sportivo per definire gli ultimi dettagli. La notizia circola con insistenza tra i tifosi, ansiosi di scoprire il suo futuro.

Svolta improvvisa nel futuro di Carlo Ancelotti: l’annuncio arriva in diretta e lascia i tifosi a bocca aperta.  Si è seduto sulla panchina del Brasile lo scorso maggio e la sua avventura alla guida della Nazionale verdeoro continuerà ancora per diverse stagioni. Carlo Ancelotti, dunque, rinnoverà il suo attuale contratto che scade dopo i Mondiali del 2026, a cui Vinicius e compagni arrivano dopo il quinto posto ottenuto nel girone sudamericano alle spalle di Argentina ed Ecuador e a pari punti con  Colombia, Uruguay e Paraguay. Ancelotti (ANSA) – Calciomercato.it A confermare l’accordo ormai vicinissimo è lo stesso Ancelotti nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Movistar’: “ Quasi sicuramente rinnoverò il mio contratto per altri 4 anni, per me si tratta di un nuovo lavoro e ne sono davvero colpito “.🔗 Leggi su Calciomercato.it

