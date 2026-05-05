Le coperture vaccinali sono in crescita, in particolare nelle aree in cui pediatri di famiglia e centri di vaccinazione lavorano insieme. La collaborazione tra le diverse strutture sanitarie sembra influire sui risultati raggiunti, secondo quanto dichiarato da un rappresentante di un’associazione di medici pediatrici. Non sono stati forniti dati numerici specifici, ma la tendenza evidenziata riguarda le zone con maggiore collaborazione tra le figure coinvolte.

Roma, 5 mag. (Adnkronos Salute) - "Le coperture vaccinali sono in aumento, soprattutto nelle regioni dove pediatri di famiglia e centri vaccinali collaborano strettamente. Quando i diversi servizi lavorano insieme, le coperture crescono. L'obiettivo resta quello di raggiungere almeno il 95% per le principali vaccinazioni, soglia già superata per alcune, ma ancora lontana per altre. Persistono infatti differenze territoriali: in alcune regioni le coperture sono più basse e richiedono un lavoro di rafforzamento. Tra i vaccini più critici ci sono quelli contro morbillo-parotite-rosolia, meningococco B e papillomavirus, mentre per altri — come difterite-tetano-pertosse — la soglia del 95% è già stata raggiunta".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - D'Avino (Fimp): "In aumento dove pediatri e centri collaborano"

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