mattarella ha chiesto chiarimenti al ministero della giustizia sulla grazia di nicole minetti

Il presidente della Repubblica ha richiesto chiarimenti al ministero della Giustizia riguardo alla concessione della grazia a Nicole Minetti. La richiesta arriva dopo che il quotidiano aveva sollevato dubbi su alcuni aspetti legati alla vicenda, tra cui dettagli specifici del provvedimento e le procedure adottate. La questione è ora al centro di un confronto tra le istituzioni, mentre il ministero ha annunciato di aver trasmesso tutta la documentazione richiesta.

Dopo che il Fatto Quotidiano aveva messo in dubbio alcuni fatti su cui si basava, tra cui l'adozione di un bambino in Uruguay Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiesto al ministero della Giustizia di verificare se è vero quanto scritto in alcuni articoli usciti in questi giorni sul Fatto Quotidiano, che mettono in dubbio alcuni fatti presentati nella domanda di grazia di Nicole Minetti, l’ex consigliera regionale della Lombardia nota per il suo ruolo centrale nel cosiddetto “caso Ruby”, di cui fu protagonista Silvio Berlusconi. Il comunicato del Quirinale cita un generale «organo di stampa», ma è praticamente certo che si riferisca al Fatto, che ha ricostruito per primo la vicenda.🔗 Leggi su Ilpost.it

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