La cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2026 si svolgerà mercoledì 6 maggio presso il Teatro 23 degli Studi di Cinecittà a Roma. Si tratta della 71ª edizione di questo riconoscimento dedicato al cinema italiano. La serata vedrà la presentazione dei premi, con conduttori e ospiti ancora da annunciare. L’evento è uno dei momenti più attesi nel panorama cinematografico nazionale.

La cerimonia di consegna dei David di Donatello 2026 si avvicina. Mercoledì 6 maggio 2026, il Teatro 23 degli Studi di Cinecittà a Roma accenderà i riflettori sulla 71ª edizione del più prestigioso riconoscimento del cinema italiano. L’evento, promosso dall’Accademia del Cinema Italiano, celebrerà i migliori film, registi, interpreti e professionisti del settore, confermandosi come uno degli appuntamenti più importanti per l’industria culturale nazionale. La serata sarà trasmessa in prima serata su Rai 1, a partire dalle 21.30. David di Donatello 2026, quello che c’è da sapere sulla cerimonia: Nomination, conduttori, ospiti. La nuova edizione dei David di Donatello si annuncia particolarmente ricca, tra grandi candidature, protagonisti attesi, premi speciali e una conduzione inedita.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - David di Donatello 2026: Nomination, conduttori, ospiti

Notizie correlate

David di Donatello 2026, Bianca Balti e Flavio Insinna conduttori: le nominationIl conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: i David di Donatello tornano con una nuova edizione che promette glamour, cinema d’autore e,...

David di Donatello 71: conduttori e nominationLe assaggiatrici, La grazia e Le città di pianura sono i film con più nomination ai Davidi di Donatello che si terranno il 6 maggio su Rai 1.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: David di Donatello 2026: premiati Una battaglia dopo l’altra e Buen Camino; David di Donatello 2026, Premio Speciale Cinecittà a Vittorio Storaro; David di Donatello 2026, il feltrino Sossai record di nomination: Sto scrivendo il prossimo film; David di Donatello 2026, svelati Miglior film internazionale e premio del pubblico.

David di Donatello 2026 – Mattarella accoglie l’appello delle Associazioni di categoriaDurante la cerimonia di presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello 2026, tenutasi presso il Palazzo del Quirinale, Piera Detassis – Presidente e Direttrice Artistica della Fondazione Acca ... nonsolocinema.com

David di Donatello 2026, tutto quello che c'è da sapere: dalle nomination ai conduttoriLeggi su Sky TG24 l'articolo David di Donatello 2026, tutto quello che c'è da sapere: dalle nomination ai conduttori ... tg24.sky.it

la Repubblica. . Come da tradizione i candidati ai David di Donatello, che si assegnano il 6 maggio in una cerimonia in diretta da Cinecittà e in programma su Rai 1, incontrano il presidente Sergio Mattarella al Quirinale. Il ministro Alessandro Giuli nel suo disc - facebook.com facebook

David di Donatello, Giuli: “Sul docufilm su Regeni una caduta inaccettabile” x.com