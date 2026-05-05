Il 5 maggio 2026 si è svolta la cerimonia dei David di Donatello, evento dedicato al cinema italiano. Durante la giornata, il capo dello Stato ha espresso il suo sostegno, sottolineando che l’Italia non può fare a meno del settimo arte. Nonostante la celebrazione, sono emerse alcune preoccupazioni che hanno accompagnato la manifestazione, caratterizzata da riconoscimenti e momenti di riflessione.

Roma, 5 maggio 2026 – La cerimonia dei David di Donatello è una festa per il cinema italiano ma in questo momento le preoccupazioni sembrano prevalere sulla voglia di festeggiare. Per questo stamattina, durante il consueto incontro al Quirinale con tutti i candidat i, è stato rivolto un appello al capo dello Stato. Un appello firmato da tutte le associazioni di categoria del settore cinema e audiovisivo che rappresentano complessivamente 120mila lavoratori e lavoratrici. Un appello a cui hanno subito risposto sia il presidente Mattarella sia il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, durante l’incontro condotto da Claudio Bisio e trasmesso da Raiuno.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - David di Donatello 2026, il sostegno di Mattarella. “Perché non c’è Italia senza cinema”

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