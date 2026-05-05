David di Donatello 2026 il 6 maggio in diretta tv da Cinecittà | le candidature

Da lapresse.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La cerimonia dei David di Donatello 2026 si terrà il 6 maggio a Cinecittà e sarà trasmessa in diretta televisiva. La presentazione ufficiale si è svolta al Quirinale alla presenza del presidente della Repubblica. Sono state annunciate le candidature per questa edizione, che coinvolge film e professionisti del settore cinematografico. La serata si svolge in un contesto istituzionale, con le nomination già pubblicate.

Dopo la presentazione al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è tutto pronto per la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2026. L’edizione numero 71 si svolgerà mercoledì 6 maggio in diretta in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21.30. L’evento sarà inoltre trasmesso in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat), in diretta su Rai Radio2 – con la conduzione di Martina Martorano e Massimo Cervelli – e sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma di RaiPlay. A ospitare la serata saranno gli Studi di Cinecittà, nel nuovo Teatro 23 inaugurato per l’occasione. Conducono Flavio Insinna e Bianca Balti.🔗 Leggi su Lapresse.it

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