Dalle ‘parole proiettile’ ai gesti di pace Come disarmare il nostro linguaggio

Le parole sono ovunque, accompagnano le nostre giornate: le scriviamo sui social, le pronunciamo nei messaggi vocali e le leggiamo tra i commenti online. Spesso, però, si usano termini che feriscono o creano tensione, trasformando il linguaggio in uno strumento di conflitto. In questo scenario, si riflette sulla possibilità di adottare un modo di comunicare più pacato e consapevole, per ridurre le tensioni e favorire il rispetto reciproco.

Oggi viviamo immersi nelle parole: le scriviamo sui social, le urliamo nei messaggi vocali e le leggiamo nei commenti sotto i video. Spesso, però, non ci accorgiamo che il nostro modo di parlare sta diventando sempre più simile a un campo di battaglia; molti politici utilizzano un linguaggio preso in prestito dai manuali di guerra. Termini come “asfaltare” l’avversario, “bombardare”, “attacco”, “schieramento”, trasformano il confronto in uno scontro. Le parole possono essere usate per costruire ponti, ma negli ultimi tempi sembrano diventate delle vere e proprie “parole-proiettile”, usate per colpire e ferire chi la pensa diversamente da noi. Questa diffusione di un linguaggio violento non è solo un modo di dire.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dalle ‘parole proiettile’ ai gesti di pace. Come disarmare il nostro linguaggio Notizie correlate Parole che uccidono, parole che salvano. Il monologo di Geppi Cucciari contro il linguaggio dell’odio: abbiamo insegnato ai ragazzi che vince il più prepotente, ma non è cosìNella puntata di Splendida Cornice, il programma di Rai Tre condotto da Geppi Cucciari, è andato in scena un momento di rara intensità. Leggi anche: Il Mercoledì delle Ceneri dà il via alla Quaresima, il richiamo del vescovo: "Disarmare il linguaggio che ferisce" Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Dalle ‘parole proiettile’ ai gesti di pace. Come disarmare il nostro linguaggio; Le parole della portavoce della Casa Bianca, i sorrisi di Hegseth, gli sguardi di Erika Kirk: le teorie del complotto sulla sparatoria alla cena con Trump; Spari 25 aprile, arrestato il 21enne Eitan Bondì: Sono della Brigata Ebraica. Accusato di tentato omicidio. La replica: non è nostro...; Studentesse ferite da pallottole vaganti: Pensavamo di morire. Il Pentagono passa dalle parole ai fatti: Anthropic entra nella blacklistIl Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha designato la società di intelligenza artificiale Anthropic come rischio per la catena di approvvigionamento, una classificazione che potrebbe ... hwupgrade.it IL CASO 137 di Dominik Moll Guillaume, il giovane manifestante al centro di questa storia, è colpito alla testa da un proiettile antisommossa. Nel film resta quasi sempre in silenzio. Ma quando fa sentire la sua voce, le sue parole sono disarmanti. ll nuovo film - facebook.com facebook