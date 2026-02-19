Il Mercoledì delle Ceneri dà il via alla Quaresima il richiamo del vescovo | Disarmare il linguaggio che ferisce

Il vescovo Livio Corazza ha aperto il Mercoledì delle Ceneri con un appello a disarmare il linguaggio che ferisce, durante la messa nel Duomo di Forlì. La cerimonia, iniziata alle 19.30, segna l'inizio della Quaresima e richiama i fedeli a un ritorno sincero a Dio. Corazza ha citato il profeta Gioele, invitando a riflettere su parole e atteggiamenti quotidiani. La chiesa si è riempita di persone che ascoltavano con attenzione, consapevoli del significato del momento. La liturgia si è conclusa con l’imposizione delle ceneri.

“Ritornate a me con tutto il cuore”. Con le parole del profeta Gioele si è aperta mercoledì alle 19.30, nel Duomo di Forlì, la celebrazione delle Ceneri presieduta dal vescovo Livio Corazza. Una chiesa raccolta e partecipe ha dato avvio al cammino quaresimale, tempo che il presule ha definito “un’occasione per dare spazio al desiderio di stare con Dio e di lasciarci amare da Lui”. Nel solco del messaggio di papa Leone XIV, il vescovo ha richiamato il senso profondo della Quaresima: “È il tempo in cui la Chiesa ci invita a rimettere il mistero di Dio al centro della nostra vita”. Da qui una domanda diretta ai fedeli: “Quanto il Mistero di Dio è al centro della mia vita? Quanto è coerente con quello che facciamo?”.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Comincia la Quaresima, mercoledì 18 con il Vescovo la Messa delle CeneriIl vescovo Beschi ha officiato la Messa delle Ceneri alle 20,30 in Cattedrale, dando avvio alla Quaresima mercoledì 18, e molti fedeli si sono riuniti per ricevere la tradizionale imposizione delle ceneri.

Cos’è il Mercoledì delle Ceneri, il rito che tra sacro e profano segna l’inizio della QuaresimaIl Mercoledì delle Ceneri, giorno in cui milioni di persone si spostano con una croce di cenere sul volto, segna l’avvio della Quaresima.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.