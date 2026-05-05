Negli ultimi anni, diversi scandali hanno portato alla luce situazioni in cui il potere si presenta come portatore di moralità, nascondendo pratiche di sfruttamento e corruzione. Dai documenti trapelati sui legami tra figure pubbliche e ambienti poco trasparenti, si sono susseguite inchieste che rivelano come le apparenze possano celare interessi ben diversi. In questo contesto, si evidenzia come la natura umana, spesso, si manifesti con comportamenti egoisti e prevaricatori.

La natura essenziale dell’essere umano è egoistica e prevaricatrice. Non è l’unica, certo, ma credo sia quella fondante. Il filosofo Nietzsche la definiva “volontà di potenza”, scrivendo che “la vita è essenzialmente appropriazione, violazione, sopraffazione di tutto quanto è estraneo e più debole . Lo sfruttamento non compete a una società guasta oppure imperfetta e primitiva: esso concerne l’essenza del vivente . è una conseguenza di quella caratteristica volontà di potenza che è, appunto, la volontà della vita” (Al di là del bene e del male § 259, 1886). Pochi decenni dopo – si era già entrati nel XX secolo – Sigmund Freud rinforzava il...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dagli Epstein Files al caso Minetti: quando il potere si ammanta di moralità e nasconde lo sfruttamento

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