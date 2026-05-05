Dà in escandescenze sotto l' effetto dell' alcol 52enne ' scortato' dalla polizia all' ospedale

Un uomo di 52 anni è stato accompagnato in ospedale dalla polizia dopo aver mostrato segni di forte agitazione in strada, in corso Carlo Alberto ad Ancona. I sanitari intervenuti lo hanno trovato particolarmente alterato a causa dell’assunzione di alcol, causando qualche disagio nella zona prima del suo trasferimento. La situazione si è verificata nelle ore successive a un episodio di ubriachezza che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

ANCONA – I sanitari lo hanno trovato particolarmente agitato in corso Carlo Alberto dopo aver esagerato con l’alcol, creando alcuni problemi nella zona. Il personale della Croce Gialla ha così provveduto al trasporto presso il presidio ospedaliero regionale di un 52enne cittadino romeno, trovato.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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