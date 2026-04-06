Sotto l’effetto dell’alcol investe due 17enni e fugge | shock a Dalmine

A Dalmine, in provincia di Bergamo, una donna di 40 anni è stata posta sotto inchiesta dopo aver investito due ragazzi di 17 anni con la propria auto e aver proseguito la marcia senza fermarsi. L'incidente è avvenuto mentre la donna si trovava sotto l’effetto di alcol. I due adolescenti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per le ferite riportate. La vicenda ha suscitato grande commozione nella comunità locale.

Una donna di 40 anni è finita sotto indagine a Dalmine, in provincia di Bergamo, dopo aver travolto due adolescenti di 17 anni e proseguito la marcia senza fermarsi. L’incidente è avvenuto venerdì nel tardo pomeriggio lungo la strada provinciale 525. Il fatto è accaduto mentre i due ragazzi attraversavano la carreggiata utilizzando le strisce pedonali. La conducente della Lancia Y ha colpito i minori in prossimità dell’incrocio con via Vailetta, allontanandosi immediatamente dal luogo del sinistro. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Carabinieri e il personale del 118. I due giovani sono stati trasferiti presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove sono stati assegnati al codice verde, a indicare che le loro condizioni non sono gravi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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