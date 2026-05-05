Da Ercole a Superman | al Castello di Novara arriva la mostra evento sui Supereroi

Apre al pubblico venerdì 8 maggio "Superheroes - L'Origine del Mito", la mostra organizzata dal Comune di Novara e dalla Fondazione Castello di Novara, prodotta da Contemporanea Progetti in collaborazione con Fondazione M-Cube e curata da Eugenio Martera, Fabrizio Modina e Federica Montani.Per la.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Al Castello di Novara arriva il Career Day: due giorni di colloqui per gli studenti del territorioTrentaquattro aziende del territorio e quattro agenzie per il lavoro si danno appuntamento a Novara per incontrare gli studenti pronti al diploma.

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Superheroes - Le origini del mito; I Supereroi in mostra, Novara li smaschera svelando le origini al castello; Superheroes – le origini del mito.

Risultati molto positivi per il “Career Day” al Castello di Novara: coinvolti circa 600 studenti e decine di aziende del territorio https://www.buongiornonovara.com/risultati-molto-positivi-per-il-career-day-al-castello-di-novara-coinvolti-circa-600-studenti-e-decine- - facebook.com facebook