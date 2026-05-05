Da domani entreranno in vigore nuovi aumenti sul prezzo delle sigarette, con l’annuncio del listino aggiornato che include diverse marche. Il governo sta continuando sulla strada indicata dall’ultima legge di bilancio, adottando una strategia di revisione fiscale che riguarda direttamente il settore dei tabacchi. La modifica dei prezzi viene comunicata ufficialmente e riguarda tutte le marche presenti sul mercato.

Il governo Meloni prosegue sulla strada tracciata dall’ultima legge di bilancio, portando avanti una strategia di revisione fiscale che colpisce in modo diretto il settore dei tabacchi. A partire da domani, mercoledì 6 maggio 2026, entrerà in vigore la quinta tranche di aumenti delle accise dall’inizio dell’anno solare, confermando una tendenza che vede i prezzi salire con una regolarità quasi mensile. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha formalizzato questi cambiamenti attraverso una circolare specifica che contiene i dettagli tecnici e i nuovi listini. Questa decisione si inserisce in un quadro economico più ampio, dove il reperimento di risorse finanziarie passa spesso attraverso la tassazione di beni considerati voluttuari o dannosi per la salute.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Da domani nuovi aumenti”. Sigarette, arriva l’annuncio: il listino aggiornato con le marche

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