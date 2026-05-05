Da barcone dei trafficanti a nave della conoscenza | Federica ormeggiata a Bacoli

Una nave precedentemente impiegata per il trasporto clandestino di persone si trova ora ormeggiata a Bacoli, dove è stata riconvertita in uno spazio dedicato alla ricerca e all’istruzione. La trasformazione del mezzo ha portato a un cambio di destinazione, passando da un utilizzo illegale a un progetto legato alla cultura e alla scienza. La nave, chiamata “Federica”, rappresenta ora un esempio di riutilizzo di una imbarcazione.

Da mezzo utilizzato per il trasporto clandestino di esseri umani a piattaforma per la ricerca scientifica e la didattica. Si chiama Federica l’imbarcazione oggi al centro di un progetto dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II, pronta a solcare i mari con una nuova missione educativa. Ormeggiata nel Comune di Bacoli, la nave è destinata ad attività accademiche e a iniziative rivolte agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, trasformandosi in uno strumento concreto per l’apprendimento sul campo. Presentazione ufficiale alla Federico II. La nuova identità dell’imbarcazione sarà illustrata domani alle ore 11 nella Sala del Consiglio dell’Ateneo federiciano, in corso Umberto I 40.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Ricercato egiziano preso a Lotto. Il ruolo da basista dei trafficanti trasparenza salariale: direttiva promossa, ma resta bassa la conoscenza della riforma da parte dei dipendenti e quasi tre aziende su quattro sono ancora indietro.A poco più di due mesi dall’entrata in vigore della Direttiva europea sulla trasparenza salariale, che introdurrà nuovi obblighi per le aziende,...