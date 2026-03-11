Ricercato egiziano preso a Lotto Il ruolo da basista dei trafficanti

Primo pomeriggio di lunedì, piazzale Lotto. Un vice ispettore e due agenti del commissariato Bonola, impegnati in un servizio di controllo straordinario del territorio, fermano un nordafricano e gli chiedono i documenti. Una verifica di routine, come tante altre. Lui mostra un foglio di soggiorno rilasciato dalla Questura di Verona e scaduto lo scorso 15 luglio. A quel punto, i poliziotti decidono di approfondire gli accertamenti sul trentenne egiziano Islam Wagih Khater Elsayed e scoprono dalle banche dati delle forze dell'ordine che a quel nome è associata una segnalazione inserita dall'Interpol. Il motivo? L'uomo è destinatario di un mandato d'arresto internazionale emesso dai magistrati della Corte Penale di Port Said il 16 luglio 2025 per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.