CSI Potenza | 70 squadre in campo per le finali tra Pignola e Vietri

A Potenza si sono svolte le finali del torneo CSI, con 70 squadre che si sono affrontate tra Pignola e Vietri. Durante la stagione sono state giocate circa 400 partite, distribuite lungo tutto il percorso. Le sfide tra le squadre hanno coinvolto diverse categorie e rappresentano il momento conclusivo di un percorso lungo e competitivo. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi giovani e appassionati di calcio.

? Cosa scoprirai Chi sono le 70 squadre che si sfideranno tra Pignola e Vietri?. Come sono state gestite le 400 partite giocate durante la stagione?. Dove si svolgeranno esattamente le finali di volley e calcio a 5?. Perché il CSI ha scelto i piccoli comuni per le fasi finali?.? In Breve 70 squadre e 400 partite disputate grazie agli arbitri ufficiali del CSI.. 9 maggio finale volley Under 1012 al Palazzetto dello Sport di Pignola.. 10 maggio gare calcio a 7 categoria Ragazzi presso il Campo Comunale Pignola.. 17 maggio finali calcio a 5 Under 1012 nei campi di Vietri.. Il CSI Potenza lancia le fasi finali dei campionati nazionali con 70 squadre impegnate tra i campi di Pignola e Vietri durante il mese di maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - CSI Potenza: 70 squadre in campo per le finali tra Pignola e Vietri Notizie correlate LIVE Milano-Vallefoglia, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: tra poco le squadre in campoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-BUSTO ARSIZIO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17. Novara-Scandicci: Champions League in campo, sfida italiana per un posto tra le otto migliori squadre d’Europa.Igor Volley, torna la Champions League: andata del derby con Scandicci Mercoledì 18 febbraio 2026, la Igor Volley sarà impegnata nell'andata del...