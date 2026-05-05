Il presidente iraniano ha espresso forte irritazione nei confronti di alcuni membri delle forze di sicurezza, definendoli irresponsabili in merito alle recenti tensioni interne. La polemica riguarda le azioni di un alto ufficiale, considerato responsabile di comportamenti che hanno aggravato la crisi politica nel paese. La situazione ha portato a una crescente tensione tra le autorità e le forze di sicurezza, alimentando un clima di instabilità nel contesto nazionale.

Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, è estremamente irritato dalle azioni di Ahmad Vahidi, comandante dei Guardiani della rivoluzione islamica iraniani, giudicando gli attacchi missilistici e con droni contro gli Emirati Arabi Uniti azioni "irresponsabili", compiute senza metterne a conoscenza il governo e senza coordinamento. E' quanto sostiene Iran International, citando fonti esclusive. Per il capo di Stato è "follia" l'approccio scelto dai Pasdaran. Da qui, la ricerca di un incontro con la Guida Suprema Mojtaba Khamenei per chiedergli di fermare i loro attacchi contro i Paesi del Golfo Persico, cogliendo al contrario la possibilit° diplomatica che a suo dire ancora esiste.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Crisi interna in Iran. Pezeshkian imbufalito con i Pasdaran: “Irresponsabili”

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