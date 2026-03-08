Fuoco incessante sull’Iran Pezeshkian si scusa con i vicini

All'alba di ieri, oltre 80 caccia israeliani hanno attaccato le città di Teheran e Isfahan, colpendo vari obiettivi militari tra cui un’università e un deposito. Un membro del governo iraniano ha presentato scuse ufficiali ai paesi vicini dopo l’attacco. Nessuna informazione precisa sui danni o sulle eventuali vittime. L’operazione ha coinvolto numerosi velivoli e ha causato danneggiamenti a infrastrutture strategiche.

All'alba di ieri, più di 80 caccia israeliani hanno preso di mira le città di Teheran e Isfahan, distruggendo «diversi siti militari», tra cui un'università militare e un deposito di infrastrutture di lancio di missili balistici. Il sito distrutto a Teheran è situato vicino al secondo aeroporto della città, adiacente a un quartiere con diverse torri residenziali di oltre un milione di abitanti, che hanno vissuto ore di paura e terrore.