Cricket femminile l’Italia torna da Kigali con una maggior consapevolezza dei propri mezzi

La nazionale italiana di cricket femminile ha concluso la sua partecipazione alla prima edizione del Challenge Trophy a Kigali, in Ruanda. Le azzurre hanno disputato otto incontri, ottenendo tre vittorie e terminando la competizione al quarto posto. La classifica finale vede le italiane sorpassate da Stati Uniti, Nepal e Ruanda, mentre si posizionano davanti a Vanuatu. La partecipazione ha permesso alle giocatrici di acquisire maggiore esperienza e consapevolezza delle proprie capacità.

La Nazionale italiana di cricket femminile torna da Kigali, in Ruanda, al termine della prima edizione del Challenge Trophy, con tre vittorie in otto incontri che valgono alle azzurre il quarto posto finale alle spalle di Stati Uniti, Nepal e Ruanda e davanti a Vanuatu. La manifestazione, che ha messo a confronto una selezione emergente per ciascun continente, ha sottolineato il gap netto delle azzurre soprattutto nei confronti degli Stati Uniti, che hanno dominato il torneo, e del Nepal, che ha inferto all’Italia due sconfitte abbastanza nette. Più equilibrato il doppio confronto con le padrone di casa del Ruanda, concluso con una vittoria per parte, mentre le azzurre sono riuscite a prevalere in entrambi i match contro Vanuatu, seppure in entrambi i casi con punteggi non così ampi come ci si poteva aspettare.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cricket femminile, l’Italia torna da Kigali con una maggior consapevolezza dei propri mezzi Notizie correlate Hockey ghiaccio femminile, l’Italia chiude il Mondiale con amarezza ma tanta consapevolezza dei propri mezziComunque solo applausi per la nazionale italiana di hockey ghiaccio femminile reduce dai Mondiali di Prima Divisione Gruppo A che sono andati in... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cricket femminile, nuova sconfitta per l’Italia contro gli Stati Uniti a Kigali; Cricket femminile, l’Italia cede al Ruanda a Kigali; Pareggio Women, Primavera M sconfitta; Leadership femminile nello sport italiano: quattro presidenti, quattro storie interrotte. Cricket femminile, nuova sconfitta per l’Italia contro gli Stati Uniti a KigaliNuova sconfitta per la Nazionale italiana di cricket femminile: a Kigali, in Ruanda, nell'ambito della prima edizione del Challenge Trophy, le azzurre ... oasport.it Cricket femminile, l’Italia cede ancora al Nepal a KigaliSi chiude con una sconfitta per la Nazionale italiana di cricket femminile, a Kigali, in Ruanda, la prima edizione del Challenge Trophy: le azzurre ... oasport.it La Roma femminile é Campione d'Italia per la terza volta nella sua storia - facebook.com facebook