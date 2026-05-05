Cos' è una consulenza personologica

Nella mattinata di mercoledì 6 maggio, un individuo si è presentato in procura a Pavia e ha scelto di non rispondere alle domande. La sua decisione di rimanere in silenzio è stata comunicata attraverso l'esercizio del diritto di non rispondere. Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni o dettagli aggiuntivi su quanto accaduto o sui motivi di questa scelta.

Nessuna risposta. Silenzio totale. Questo perché Andrea Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere in procura a Pavia nella mattinata di mercoledì 6 maggio. Lo hanno comunicato in una nota gli avvocati difensori Angela Taccia e Liborio Cataliotti.Non solo, gli avvocati hanno spiegato che.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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