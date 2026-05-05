Prima di acquistare un libro, molte persone cercano informazioni online o leggono recensioni, mentre altri si affidano al passaparola o sfogliano le anteprime in libreria. Dopo averli letti, alcuni condividono opinioni sui social o li inseriscono nelle proprie liste di letture preferite. L’evento dedicato a “Cose che ho imparato sui libri” offre uno spazio aperto a chi vuole raccontare le proprie esperienze e scoprire cosa si nasconde dietro la scelta di un volume. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Un racconto di cosa succede prima che decidiamo di comprarli, e anche dopo. Ingresso libero fino a esaurimento posti.🔗 Leggi su Ilpost.it

I 10 libri più belli che ho letto nel 2025 | Top letture

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A poco a poco non vedi le cose in modo diverso, inizi a vederle per come sono realmente. Nulla apre - facebook.com facebook

"È notte, sei / tra le cose del mondo, le cose / solide, vaganti, che si sfanno / in altre cose: cose / su cose…" —Giancarlo Pontiggia #IlMotoDelleCose a #SalaLettura x.com