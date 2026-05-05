Cose che ho imparato sui libri

Da ilpost.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima di acquistare un libro, molte persone cercano informazioni online o leggono recensioni, mentre altri si affidano al passaparola o sfogliano le anteprime in libreria. Dopo averli letti, alcuni condividono opinioni sui social o li inseriscono nelle proprie liste di letture preferite. L’evento dedicato a “Cose che ho imparato sui libri” offre uno spazio aperto a chi vuole raccontare le proprie esperienze e scoprire cosa si nasconde dietro la scelta di un volume. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Un racconto di cosa succede prima che decidiamo di comprarli, e anche dopo. Ingresso libero fino a esaurimento posti.🔗 Leggi su Ilpost.it

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