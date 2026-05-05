L’Italia non ha ancora ottenuto la qualificazione con la staffetta 4x100 maschile ai Mondiali di atletica del 2027. La squadra nazionale deve ancora completare il percorso di qualificazione, che prevede diverse tappe e tempi da rispettare. Tra gli atleti coinvolti ci sono Jacobs e Patta, entrambi alle prese con recuperi fisici e allenamenti specifici per rispettare i requisiti richiesti. La partecipazione italiana dipende dai risultati ottenuti nelle prossime competizioni ufficiali.

Al momento l’Italia non è qualificata con la 4×100 maschile ai Mondiali 2027 di atletica: i primi dodici pass per Pechino sono stati messi in palio durante le World Relays, andate in scena nel fine settimana a Gaborone (Botswana), e gli azzurri non sono riusciti a strappare il biglietto aereo per la Cina. La missione era difficile vista l’assenza di un faro come Marcell Jacobs, di un ottimo punto di riferimento come Lorenzo Patta, di un totem come Filippo Tortu e di una valida alternativa come Matteo Melluzzo. In terra africana era presente soltanto uno dei grandi trionfatore delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (Fausto Desalu, sempre in terza...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cosa deve fare l’Italia per qualificarsi con la 4×100 ai Mondiali? Percorso tortuoso con i tempi, Jacobs e Patta da recuperare

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