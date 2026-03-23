L'evento dell'anno sta per ripartire. È così che tutti ormai chiamano “Cortinametraggio”, l'appuntamento che insegna, costruisce e fa nascere nuovi talenti. Fondato e presieduto da Maddalena Mayneri, è diretto da Niccolò Gentili e dal regista Aldo Iuliano ed è condotto dal bravissimo Roberto Ciufoli. Giunto alla ventunesima edizione, stravince per la serietà con cui è stato costruito, per la forza e la volontà di una giovane donna che non ha mai mollato, lottando in prima persona per raggiungere la meta prefissata. Sin da piccola ha vissuto tra le montagne ampezzane, sognando uno spazio dove poter realizzare i propri sogni. Cresciuta a Trieste con la famiglia, dove ha studiato, ha sempre pensato che un cinema giovane, fatto di progetti e amore, fosse necessario. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - DAL 23 AL 29 MARZO SI ACCENDONO I RIFLETTORI SULLA NUOVA EDIZIONE DI “CORTINAMETRAGGIO”, IL CINEMA BREVE ITALIANO

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