Cortintelvi il cinema breve riparte dal territorio | al via le anteprime della 7ª edizione

A Cortintelvi si prepara ad accogliere la settima edizione di un festival dedicato ai cortometraggi, con anteprime che mettono al centro il territorio. In un panorama cinematografico dominato da produzioni lunghe, il cortometraggio si conferma come uno spazio per sperimentare nuovi linguaggi, scoprire talenti emergenti e raccontare storie che in pochi minuti riescono a catturare l'attenzione. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane, con proiezioni e incontri dedicati agli amanti del genere.

Nel cinema di oggi il cortometraggio è il luogo dove tutto può ancora accadere: nuove idee, linguaggi audaci, talenti emergenti e storie capaci di colpire in pochi minuti con la forza di un lungometraggio. È il formato più libero, veloce e contemporaneo dell’audiovisivo, una palestra creativa in.🔗 Leggi su Quicomo.it

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