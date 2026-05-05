Romelu Lukaku è rientrato a Napoli dopo l’esperienza in prestito e le voci si concentrano su un possibile incontro con l’ex allenatore. La notizia è riportata dal Corriere dello Sport, che parla di un “atto secondo” tra i due. Al momento non sono stati confermati dettagli, ma l’attenzione resta alta sul ritorno del calciatore e sui possibili sviluppi relativi ai rapporti con l’ex tecnico.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Romelu Lukaku è tornato a Napoli e ora l’attenzione è tutta sul possibile faccia a faccia con Antonio Conte. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l’attaccante belga è rientrato in città dopo le due settimane di lavoro individuale svolte in Belgio, atterrando a Capodichino nella serata di ieri. Fabio Tarantino, nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, sottolinea come il ritorno a Castel Volturno possa rappresentare il momento decisivo per chiarire una situazione rimasta in sospeso. Secondo Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, lo strappo tra Lukaku e Conte è stato netto.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Lukaku-Antonio, atto secondo”

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